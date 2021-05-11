Шесть раненых при стрельбе в школе в Казани детей находятся в крайне тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Детская республиканская клиническая больница Татарстана приняла 18 детей после стрельбы в школе в Казани, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Всего поступили 18 детей. Из них шесть крайне тяжелые - идут операции. Остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", - говорится в сообщении.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. Ранее источник сообщил, что нападавший - бывший ученик этой школы, он задержан. Оружие он приобрел в установленном законом порядке.

Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

В информационной системе электронного образования Республики Татарстан сообщается, что МБОУ "Гимназия №175" находится на улице Файзи в Советском районе Казани. В учреждении обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов, гимназия была основана в 2006 году.