СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани, его будет расследовать центральный аппарат. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства", - сказала она.

По данным СК и НАК, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. "Нападавший задержан, его личность установлена - это местный житель 2001 года рождения", - сообщила Петренко.

По указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) ведомства. Они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. "Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии", - сказала Петренко.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены.