Хинштейн заявил, что в казанской школе №175 не было охраны

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Охраны в казанской школе № 175, где произошла стрельба, не было. В учебном заведении была установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщил во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, свыше 20 ранены. Нападавший задержан.

По данным Национального антитеррористического комитета, на территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. СК после трагедии возбудил уголовное дело о массовом убийстве.