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Стрельба в школе в Казани
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Хинштейн заявил, что в казанской школе №175 не было охраны

В здании была установлена тревожная кнопка Росгвардии
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Охраны в казанской школе № 175, где произошла стрельба, не было. В учебном заведении была установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщил во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, свыше 20 ранены. Нападавший задержан.

По данным Национального антитеррористического комитета, на территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. СК после трагедии возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Теги
РоссияТатарстанХинштейн, Александр ЕвсеевичСтрельба в школе в Казани
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