Уголовное дело возбудили в отношении мэра Орла из-за халатности при строительстве дороги

ТАСС, 11 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина по статье "Халатность" после строительства дороги в Орловском районе. При составлении проектной документации была допущена ошибка, сообщил ТАСС во вторник Парахин.

"Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность" по строительству дороги в Орловском районе [в 2018 году]. При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", - сказал Парахин.

Как отметил собеседник агентства, при этом участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют документации. В следственном управлении СК России по региону на запрос ТАСС информацию о возбуждении дела не предоставили.

"Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации", - добавил Парахин.

Во вторник в СМИ получила распространение информация о том, что в отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело. Со ссылкой на документы Генпрокуратуры РФ отмечалось, что в деятельности мэра выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств.