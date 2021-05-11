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Более 70 человек эвакуировали из школы под Астраханью после применения учеником баллончика

Медики осматривают на месте происшествия трех детей, их состояние удовлетворительное

АСТРАХАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 70 школьников и пять преподавателей из школы в Наримановском районе Астраханской области после того, как один из учеников распылил перцовый аэрозоль в здании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Поступило сообщение от заявителя о том, что один из учеников распылил перцовый аэрозоль из баллончика в здании школы по адресу: с. Солянка, Наримановский район, ул. Ленина, д. 3 Б. Всего со второго этажа здания школы было эвакуировано 70 детей и пять преподавателей", - говорится в сообщении.

Бригадой скорой медицинской помощи на месте проводится первичный осмотр трех детей, состояние удовлетворительное. Учебный процесс в школе не нарушен.

На месте работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.

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