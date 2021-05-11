Прокуратура проверит охрану в школах Казани и законность разрешения на оружие стрелявшего

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие молодому человеку, устроившему стрельбу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие", - отметили в ведомстве.

По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. "Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре РФ на особый контроль", - подчеркнули в Генпрокуратуре.