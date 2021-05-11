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Стрельба в школе в Казани
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В больнице в Казани находятся 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе

Шестеро находятся в реанимации

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Восемнадцать детей, пострадавших от стрельбы в казанской гимназии, находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах республики.

"Сейчас в ДРКБ находятся 18 пострадавших ребят, шестеро из них пока в реанимации", - сказал собеседник агентства. По его словам, как минимум у четверых переломы ног, у других также пулевые ранения. "Дети во время стрельбы прыгали из окон", - пояснили в медицинских службах.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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