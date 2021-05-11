В Кировской области госпитализировали более 20 детей с признаками кишечной инфекции

КИРОВ, 11 мая. /ТАСС/. Свыше 20 детей с признаками вирусной кишечной инфекции госпитализированы в Кировской области, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Жители Кирова во вторник сообщали в соцсетях, что десятки детей и взрослых с симптомами отравления обратились за медицинской помощью в Нововятском районе областного центра, из-за чего в больнице создались очереди, а в аптеках закончились необходимые лекарства.

"В настоящее время в детское инфекционное отделение Кировской городской больницы №2 госпитализированы 22 ребенка с признаками вирусной кишечной инфекции. Всем детям помощь оказывается в полном объеме. Все необходимые лекарственные препараты в медицинской организации имеются в наличии. Вспышка заболевания не связана с деятельностью образовательных организаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пациенты из разных районов Кировской области и Кирова, все они в удовлетворительном состоянии. Также, по данным на утро 11 мая, врачи выезжали на дом к 26 детям и 10 взрослым с аналогичными симптомами.

"В государственной аптечной сети имеются в достаточном количестве все необходимые лекарственные препараты, в том числе абсорбенты, противорвотные и противомикробные препараты", - подчеркнули в ведомстве.