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Стрельба в школе в Казани

Власти Казани опровергли информацию о запрете детям выходить на улицу

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что родителей просят 11-14 мая не выпускать детей на улицу в связи с возможными терактами

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Мэрия Казани опровергла распространяемую в соцсетях информацию об ограничении на перемещение детей в Казани в течение нескольких дней, сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

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Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что якобы родителей просят 11-14 мая не выпускать детей на улицу без особой необходимости в связи с возможными терактами.

"Данная информация, которая распространяется по сетям, является фейком", - говорится в распространенном сообщении.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, еще 21 ранен. Нападавший задержан.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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