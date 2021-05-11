Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани взорвал самодельное устройство

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Напавший на школу № 175 в Казани подорвал в ней самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после осмотра школы, где произошла трагедия.

"Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано", - сказала Кузнецова. "Осмотрев все по маршруту этого - я человеком его не назову, кто стрелял по нашим детям, - мы видим, что трагедии могло был быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент", - добавила она.

Кузнецова подчеркнула, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно. "Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами - 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята. Мы выявили, что 1 600 зданий, к сожалению, охраной обеспечено вместо 1 800", - сказал она, отметив, что выясняются причины сложившейся ситуации.