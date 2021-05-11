Хинштейн: повышение возраста приобретения оружия вряд ли предотвратит стрельбу в школах

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Повышение возраста получения права на владение оружием не поможет кардинально решить проблему с вооруженным нападением в школах. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Я слышу сейчас предложения, которые звучали ранее, о повышении возраста [приобретения оружия] до 21 года. Можно это сделать, но я сильно сомневаюсь, что это будет кардинальным решением проблемы. Я не уверен в том, что это поможет. Я отталкиваюсь от статистики. Мы обсуждали с коллегами эту инициативу. За последние несколько лет не было прецедентов, когда нарушение в сфере оборота оружия затрагивало бы лиц в возрасте до 21 года", - сказал он.

По мнению Хинштейна, основной причиной трагедии в казанской школе стало недостаточное обеспечение безопасности. "В школе находилась только одна вахтерша. Кнопка тревожной сигнализации, слава богу, сработала. Вахтерша по сути приняла на себя первый удар, вступила в схватку, успела вызвать группу Росгвардии. Я обсуждал с руководством Татарстана ситуацию, коллеги намерены представить ее к награде", - добавил он.

Парламентарий отметил, что школы и объекты массового пребывания должны охраняться более качественно, наличие тревожных кнопок в образовательном учреждении - "это хорошо, но одними ими дело не обходится". Он также указал, что возможности многих регионов не позволяют в полной мере финансировать охрану школ, поэтому необходимо перед правительством России ставить вопрос о выделении регионам дополнительных средств на данную меру. "В обязательном порядке поручить ввести во всех школах физическую охрану означает, что придется снимать деньги с каких-то других направлений, тоже важных и значимых, и просто-напросто латать прохудившийся бюджет, - сказал Хинштейн. - Нет у Курганской области или Республики Хакасии на это денег, мы это понимаем, и без помощи федерального центра невозможно".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после ЧП в школе в Казани.