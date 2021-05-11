Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Оповещение по радиосвязи с призывом закрыться в классах позволило избежать большего числа жертв в произошедшей во вторник стрельбе в школе в Казани. Об этом в эфире "Первого канала" сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Сама школа обеспечена системой контроля доступа, то есть это говорит о том, что есть специальная система, блокирующая двери, и попасть в учебное заведение можно по специальным карточкам. Параллельно срабатывает радиосвязь, которая по всей школе мобилизовала детей. По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации и удалось избежать большего количества жертв", - сказала она.

Галимова также добавила, что родителей детей, госпитализированных в результате стрельбы, разместили в гостинице рядом с Детской республиканской клинической больницей.

"Родители находятся рядом, есть возможность разместить в одной из гостиниц, чтобы они могли быть в случае необходимости рядом с детьми", - сказала она.