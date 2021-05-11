В СК опровергли информацию о якобы заложенном в гимназии в Казани взрывном устройстве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о взрывном устройстве, якобы заложенном в гимназии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу.

"Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности", - сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", - добавила она.

Петренко отметила, что вся достоверная информация может исходить только от того правоохранительного органа, в чьем производстве находится уголовное дело.