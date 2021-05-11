Под Симферополем уничтожили вооруженного боевика

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций, который оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. "Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщается в пресс-релизе.

Источник в оперативных службах полуострова ранее сообщал ТАСС, что сотрудникам правоохранительных органов в Крыму пришлось ликвидировать подозреваемого, который оказал сопротивление с применением оружия.

Следователи возбудили уголовное дело. "Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении главка СК.

Следователи установили, что утром 11 мая житель Симферополя, препятствуя деятельности работников управления ФСБ при выполнении ими оперативного задания, открыл стрельбу по троим сотрудникам спецподразделения. В результате силовики каких-либо повреждений не получили, отметили в пресс-службе.