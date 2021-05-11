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Стрельба в школе в Казани
Обновлено 

Один из детей, пострадавших во время стрельбы в Казани, находится в критическом состоянии

Источник в медицинских службах уточнил, что у подростка проникающее огнестрельное ранение

ТАСС, 11 мая. Врачи оценивают как критическое состояние одного ребенка, пострадавшего в результате стрельбы в гимназии в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

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"На данный момент один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии. У него проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок не транспортабелен.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен, 18 из них дети. Нападавший задержан.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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