Один из детей, пострадавших во время стрельбы в Казани, находится в критическом состоянии

ТАСС, 11 мая. Врачи оценивают как критическое состояние одного ребенка, пострадавшего в результате стрельбы в гимназии в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

На эту тему

"На данный момент один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии. У него проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок не транспортабелен.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен, 18 из них дети. Нападавший задержан.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.