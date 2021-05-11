В жилом комплексе в Краснодаре произошел конфликт со стрельбой

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта, во время которого, по предварительным данным, в охранника жилого комплекса в Краснодаре выстрелили из травматического пистолета, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

"В настоящее время проводится проверка по факту конфликта охранника жилищного комплекса и неустановленных лиц, в ходе которого последние применили, по предварительным данным, травматическое оружие в отношении своего оппонента, причинив ему тем самым телесные повреждения. По предварительным данным, инциденту предшествовал конфликт между охранником и женщиной, управлявшей иномаркой", - сказал он.

Коноваленко уточнил, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пострадавший доставлен в больницу для оказания помощи.