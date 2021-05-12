Защита россиянина Винника подала иск против судей, принявших решение о его выдаче Франции

АФИНЫ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокаты экстрадированного из Греции во Францию в 2020 году Александра Винника подали от имени россиянина иск против судей, которые принимали в январе прошлого года решение о его выдаче Парижу. В помещении Государственного совета (Верховного административного суда Греции) во вторник вечером в течение 5,5 часа проходило заседание, посвященное судебным правонарушениям по данному иску.

Как отметила на слушаниях греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, от имени Винника подан иск "в отношении бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, еще одного бывшего председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа за скандальный процесс экстрадиции Винника во Францию в январе 2020 года". Тогда, по словам юриста, председатель четвертого отдела Государственного совета издал временное распоряжение о приостановке исполнения данного решения, признавая опасность, с которой Винник столкнется в случае экстрадиции. Однако при личном участии Сакелларопулу дело было отобрано у этого отдела и передано на пленум Государственного совета 10 января 2020 года, который отверг все жалобы адвокатов россиянина.

Константопулу подчеркнула, что на заседание во вторник явились не все люди, в отношении которых был подан иск. "Они скоординированно не пришли. Своим отсутствием они показывают, что они выше закона и выше этого суда", - сказала адвокат. Она обратила внимание на то, что часть судей продолжает работать в Госовете, но на нынешнее заседание они не явились.

"По нашему мнению, закон должен соблюдаться", - отметила юрист. Она констатировала, что Винник в настоящее время психически и физически истощен. "Он находится на грани изнеможения. Он уже 4 года пребывает в тюремном заключении без какой-либо вины. Он потерял жену, которая умерла 6 месяцев назад, у него даже не было возможности с ней попрощаться. Двое детей Александра фактически остаются сиротами", - добавила Константопулу, в прошлом занимавшая пост председателя парламента Греции, а ныне являющаяся лидером левой партии "Курс на свободу".

В качестве возмещения морального ущерба адвокаты потребовали суд взыскать с Сакелларопулу €1 млн, с Рандоса - €800 тыс., а с других членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, - от €100 тыс. до €800 тыс.

Злоупотребление властью

"Решение о выдаче Винника Афинами будет записано черными чернилами в историю судебных процессов в Греции", - сказала Константопулу. По ее словам, "это - злоупотребление властью председателем Госсовета, которая стала нынешним президентом Греции". "Российский гражданин Александр Винник находился в Греции с целью отдыха со своей семьей и был арестован по ордеру США, - сказала адвокат. - В решении о выдаче Франции первоначально предусматривалось, чтобы во Франции его судили по выданному Парижем европейскому ордеру, который на данный момент уже истек, затем предполагалось, что Винника снова вернут в Грецию, чтобы выдать США, где на основе ордера на арест его держали бы до конца уголовной процедуры, и после это должны были бы вернуть в Грецию под стражей независимо от результата этой процедуры, а затем выдать в Россию. Речь идет о решении, которое накладывает на Винника наказание пожизненного заключения в тюрьме без вины".

Константопулу отметила, что ни одно из прошений Александра о выдаче его Грецией в Россию не рассматривалось, и не было на них ответа. "За месяц до истечения 30 месяцев, которое является максимальным сроком пребывания в предварительном заключении с целью экстрадиции, был издано решение о выдаче Александра последовательно в три страны - Францию, США и Россию. У Винника, как и любого гражданина, есть право просить об отмене этого решения и о судебной защите. У него есть право требовать, чтобы суд рассмотрел по сути его иск, так как судебное решение об экстрадиции было продуктом давления, которое оказывалось США и Францией", - сказала защитник.

По ее словам, "Винник владеет исключительно редкими технологическими знаниями о блокчейне, который используют криптовалюты, но не скрытые, а кодированные валюты". "Использование этой технологии освобождает людей от контроля государств и правительств, что, понятно, не нравилось тем, кто хочет это все контролировать. Винник владеет этой бесценной информацией", - пояснила адвокат. Защитник напомнила, что Александр приехал в Грецию с семей не как беглец, а хотел провести в 2017 году тут летний отдых. "До этого он не бывал ни в США, ни во Франции, и он не был осужден ни в одной стране. США хотят его заполучить, утверждая, что ему принадлежит цифровая платформа, которой он управлял с правами администратора. Действия США идут в рамках их специфической войны против России, уже много россиян со знаниями интернета были арестованы Соединенными Штатами. Причем Винника обвиняли в распространении зловредного софта в то самое время, когда он находился в тюрьме Греции", - сказала адвокат.

Она перечислила все нарушения законодательства, совершенные прошлым составом суда во главе с Сакелларопулу. "А специальный самолет из Франции вылетел за Винником еще до того, как официально было объявлено решение о выдаче. Виннику сказали, что его везут в другую греческую тюрьму, а отвезли в аэропорт", - сказала она.

Исполнен заказ

Другой уполномоченный адвокат Никос Константопулос заявил, что "дело Винника было последним судебным процессом нынешнего президента Греции Катерины Сакелларопулу, она взяла его в свои руки и вынесла уже указанное ей правительством решение". "Это был судебный переворот. Она своим вмешательством отменила предыдущее решение Госсовета о приостановке отправки Винника во Францию и фактически перечеркнула решение о предоставлении Виннику судебной защиты. Сакелларопулу забрала дело себе для суда, потому что оно было очевидно очень важным для нее (глава правительства сделал ей в это время предложение стать президентом Греции - прим. ТАСС) и для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Она была связана обязательством перед определенными центрами сил, и она его исполнила", - сказал Констанопулос, отметив, что после переезда Сакелларопулу в президентский дворец туда была переведена почти треть состава суда, который занимался делом Винника.

Константопулос также заявил, что "греческих врачей заставили подписать документ о выписке Винника из больницы под угрозой оружия". "Это никого отношения не имеет к правовому государству, это - мафиозный механизм. Врачей заставила это сделать группа вооруженных лиц в то время, когда еще не было официального решения о экстрадиции", - сказал он.

Приоритетной страной выдачи Винника должна была быть Россия, как страна гражданства и проживания, в том числе и семьи Винника, подчеркнули адвокаты. "Решение о выдаче россиянина Грецией во Францию нанесло Александру непоправимый ущерб, поэтому то возмещение, которое мы просим, абсолютно оправдано. Каким бы не было ваше решение, оно покажет, какое качество у нашего правосудия и судебной системы", - сказала Константопулу, обращаясь к судьям.

Суд дал адвокатам срок до понедельника для сбора и передачи всех дополнительных документов. На вопрос российских журналистов, нужно ли будет ждать решения суда по иску месяцы, Константопулу ответила: "Возможно, будет быстрее. Посмотрим". На следующей неделе Константопулу отправится в Париж, где Апелляционный суд Парижа 18 мая начнет рассмотрение апелляции Винника.

Дело россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны в том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал Винника по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения для осуществления кибератак.

В России Виннику инкриминируются хищение свыше 600 тыс. рублей и "мошенничество в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.