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Дело Александра Винника
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Защита россиянина Винника подала иск против судей, принявших решение о его выдаче Франции

Подан иск в отношении бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, еще одного бывшего председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа

АФИНЫ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокаты экстрадированного из Греции во Францию в 2020 году Александра Винника подали от имени россиянина иск против судей, которые принимали в январе прошлого года решение о его выдаче Парижу. В помещении Государственного совета (Верховного административного суда Греции) во вторник вечером в течение 5,5 часа проходило заседание, посвященное судебным правонарушениям по данному иску.

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Как отметила на слушаниях греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, от имени Винника подан иск "в отношении бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, еще одного бывшего председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа за скандальный процесс экстрадиции Винника во Францию в январе 2020 года". Тогда, по словам юриста, председатель четвертого отдела Государственного совета издал временное распоряжение о приостановке исполнения данного решения, признавая опасность, с которой Винник столкнется в случае экстрадиции. Однако при личном участии Сакелларопулу дело было отобрано у этого отдела и передано на пленум Государственного совета 10 января 2020 года, который отверг все жалобы адвокатов россиянина.

Константопулу подчеркнула, что на заседание во вторник явились не все люди, в отношении которых был подан иск. "Они скоординированно не пришли. Своим отсутствием они показывают, что они выше закона и выше этого суда", - сказала адвокат. Она обратила внимание на то, что часть судей продолжает работать в Госовете, но на нынешнее заседание они не явились.

"По нашему мнению, закон должен соблюдаться", - отметила юрист. Она констатировала, что Винник в настоящее время психически и физически истощен. "Он находится на грани изнеможения. Он уже 4 года пребывает в тюремном заключении без какой-либо вины. Он потерял жену, которая умерла 6 месяцев назад, у него даже не было возможности с ней попрощаться. Двое детей Александра фактически остаются сиротами", - добавила Константопулу, в прошлом занимавшая пост председателя парламента Греции, а ныне являющаяся лидером левой партии "Курс на свободу".

В качестве возмещения морального ущерба адвокаты потребовали суд взыскать с Сакелларопулу €1 млн, с Рандоса - €800 тыс., а с других членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, - от €100 тыс. до €800 тыс.

Злоупотребление властью

"Решение о выдаче Винника Афинами будет записано черными чернилами в историю судебных процессов в Греции", - сказала Константопулу. По ее словам, "это - злоупотребление властью председателем Госсовета, которая стала нынешним президентом Греции". "Российский гражданин Александр Винник находился в Греции с целью отдыха со своей семьей и был арестован по ордеру США, - сказала адвокат. - В решении о выдаче Франции первоначально предусматривалось, чтобы во Франции его судили по выданному Парижем европейскому ордеру, который на данный момент уже истек, затем предполагалось, что Винника снова вернут в Грецию, чтобы выдать США, где на основе ордера на арест его держали бы до конца уголовной процедуры, и после это должны были бы вернуть в Грецию под стражей независимо от результата этой процедуры, а затем выдать в Россию. Речь идет о решении, которое накладывает на Винника наказание пожизненного заключения в тюрьме без вины".

Константопулу отметила, что ни одно из прошений Александра о выдаче его Грецией в Россию не рассматривалось, и не было на них ответа. "За месяц до истечения 30 месяцев, которое является максимальным сроком пребывания в предварительном заключении с целью экстрадиции, был издано решение о выдаче Александра последовательно в три страны - Францию, США и Россию. У Винника, как и любого гражданина, есть право просить об отмене этого решения и о судебной защите. У него есть право требовать, чтобы суд рассмотрел по сути его иск, так как судебное решение об экстрадиции было продуктом давления, которое оказывалось США и Францией", - сказала защитник.

По ее словам, "Винник владеет исключительно редкими технологическими знаниями о блокчейне, который используют криптовалюты, но не скрытые, а кодированные валюты". "Использование этой технологии освобождает людей от контроля государств и правительств, что, понятно, не нравилось тем, кто хочет это все контролировать. Винник владеет этой бесценной информацией", - пояснила адвокат. Защитник напомнила, что Александр приехал в Грецию с семей не как беглец, а хотел провести в 2017 году тут летний отдых. "До этого он не бывал ни в США, ни во Франции, и он не был осужден ни в одной стране. США хотят его заполучить, утверждая, что ему принадлежит цифровая платформа, которой он управлял с правами администратора. Действия США идут в рамках их специфической войны против России, уже много россиян со знаниями интернета были арестованы Соединенными Штатами. Причем Винника обвиняли в распространении зловредного софта в то самое время, когда он находился в тюрьме Греции", - сказала адвокат.

Она перечислила все нарушения законодательства, совершенные прошлым составом суда во главе с Сакелларопулу. "А специальный самолет из Франции вылетел за Винником еще до того, как официально было объявлено решение о выдаче. Виннику сказали, что его везут в другую греческую тюрьму, а отвезли в аэропорт", - сказала она.

Исполнен заказ

Другой уполномоченный адвокат Никос Константопулос заявил, что "дело Винника было последним судебным процессом нынешнего президента Греции Катерины Сакелларопулу, она взяла его в свои руки и вынесла уже указанное ей правительством решение". "Это был судебный переворот. Она своим вмешательством отменила предыдущее решение Госсовета о приостановке отправки Винника во Францию и фактически перечеркнула решение о предоставлении Виннику судебной защиты. Сакелларопулу забрала дело себе для суда, потому что оно было очевидно очень важным для нее (глава правительства сделал ей в это время предложение стать президентом Греции - прим. ТАСС) и для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Она была связана обязательством перед определенными центрами сил, и она его исполнила", - сказал Констанопулос, отметив, что после переезда Сакелларопулу в президентский дворец туда была переведена почти треть состава суда, который занимался делом Винника.

Константопулос также заявил, что "греческих врачей заставили подписать документ о выписке Винника из больницы под угрозой оружия". "Это никого отношения не имеет к правовому государству, это - мафиозный механизм. Врачей заставила это сделать группа вооруженных лиц в то время, когда еще не было официального решения о экстрадиции", - сказал он.

Приоритетной страной выдачи Винника должна была быть Россия, как страна гражданства и проживания, в том числе и семьи Винника, подчеркнули адвокаты. "Решение о выдаче россиянина Грецией во Францию нанесло Александру непоправимый ущерб, поэтому то возмещение, которое мы просим, абсолютно оправдано. Каким бы не было ваше решение, оно покажет, какое качество у нашего правосудия и судебной системы", - сказала Константопулу, обращаясь к судьям.

Суд дал адвокатам срок до понедельника для сбора и передачи всех дополнительных документов. На вопрос российских журналистов, нужно ли будет ждать решения суда по иску месяцы, Константопулу ответила: "Возможно, будет быстрее. Посмотрим". На следующей неделе Константопулу отправится в Париж, где Апелляционный суд Парижа 18 мая начнет рассмотрение апелляции Винника.

Дело россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны в том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал Винника по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения для осуществления кибератак.

В России Виннику инкриминируются хищение свыше 600 тыс. рублей и "мошенничество в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.

Теги
ГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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