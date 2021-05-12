Количество подтопленных домов на севере Хабаровского края увеличилось до 64

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Подъем уровня воды при вскрытии льда в Амуре привел к подтоплению 64 домов в населенных пунктах в Николаевском районе на севере Хабаровского края. Об этом написал врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Вылетаем в Николаевский район. По состоянию на утро 12 мая на территории шести населенных пунктов подтоплено 64 дома (+34 за сутки). Живут в этих домах около 250 человек", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что затоплены в том числе поселения Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах, подтопления есть также в Николаевске-на-Амуре. "Самая сложная обстановка в Чныррахе - там вода продолжает прибывать", - написал Дегтярев.

В Николаевском районе ранее ввели режим ЧС, в поселениях подтопило дома, дворы, дороги. Из некоторых домов люди ушли к родственникам и знакомым, в развернутые пункты временного размещения никто не обращался. Накануне на место направили дополнительную группировку спасателей.

Специалисты считают, что нынешний паводок спровоцирован чрезмерно плотным льдом, который значительно толще обычных к этому времени года величин - 1,5-1,8 м вместо 0,9 м. Также более длительному таянию способствует затяжная холодная весна.

Граница вскрытия реки Амур, по данным с сайта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, проходит на участке Маго - Николаевск-на-Амуре. У Николаевска-на-Амуре сохраняется ледостав. В Ульчском, Николаевском районах уровни воды выше отметок категории неблагоприятного и опасного явлений на 30-68 см.