Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем в два раза

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда в России за последние сутки удвоилась и составила более 54 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сильнее всего горит Тюменская область.

По данным на утро вторника в РФ действовало 55 лесных пожаров на площади 26 283 га, по которым проводились работы по активному тушению.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 мая 2021 в России ликвидировано 107 лесных пожаров на площади 4 080 га. На 00:00 мск 12 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 53 лесных пожара на площади 54 589 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Сильнее всего от огня страдают леса в Тюменской области, здесь действуют 32 пожара на площади 48 156 га. Также большие участки горят в Курганской (3 427 га) и Омской (2 750 га) областях. Возгорания на площади 101 га и меньше зафиксированы в Красноярском крае, Свердловской, Новосибирской и Томской областях, а также в Якутии и Башкирии.

На тушении задействовано 2 210 человек, 559 единиц техники, 35 воздушных судов на мониторинге и еще три на тушении. В Тюменской области задействованы 200 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области, и в двух районах Омской области. Особый противопожарный режим действует в 56 субъектах Российской Федерации.