Режим ЧС ввели в Усинске Республики Коми из-за разлива нефти в реке

ТАСС, 12 мая. Власти города Усинска в Республике Коми в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением радужной пленки в местной реке Колве. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов, сообщается на сайте регионального правительства.

"В настоящее время ООО СПАСФ "Природа" приступило к локализационным мероприятиям в районе первого и четвертого моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС, связанным с разливом нефти. Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23:00 [11 мая] режима функционирования "Чрезвычайная ситуация". О ситуации проинформирован глава Республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении.

По информации регионального правительства, источник загрязнения реки находится в Ненецком автономном округе, у границы с Усинском. Утечка нефти остановлена. По данным МЧС в Республике Коми, на реке устанавливаются боновые заграждения. "Осуществляется мониторинг акватории реки Колвы. На месте работает оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении оперативного ведомства.