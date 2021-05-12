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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Специалисты сообщили о вероятности возникновения повторных подземных толчков в этом районе

БАНГКОК, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в среду у побережья филиппинского острова Миндоро. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в 11 км к северо-западу от муниципалитета Абра-де-Илог с населением более 31 тыс. человек, в провинции Западный Миндоро. Очаг землетрясения залегал на глубине 106 км. Землетрясение ощущалось в Маниле, расположенной в 150 км от эпицентра.

Специалисты также проинформировали о вероятности возникновения повторных подземных толчков в этом районе. "Угрозы цунами нет, те, кто почувствовал землетрясение, сообщили, что его интенсивность [по собственной шкале института] составила 4, - заявил медиагруппе ABS-CBN представитель института Ренато Солидум. - Если это так, то мы не ожидаем разрушений". "Повторный толчок возможен, но из-за того, что землетрясение произошло глубоко, он не будет разрушительным", - добавил специалист.

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