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В поселке в Иркутской области произошел пожар в цехе по производству угля

Площадь возгорания составила 840 кв. м

ИРКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Пожар в цехе по производству древесного угля произошел утром в среду в поселке Марковка Иркутской области. Огонь распространился по всему помещению цеха на площади 840 кв. м, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"Пожар произошел ночью и был обнаружен поздно, огонь по горючим материалам быстро распространился по всему помещению площадью 840 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спустя полтора часа пожарные ликвидировали открытое горение в здании цеха, однако все еще продолжают ликвидировать последствия пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 04:30 (23:30 мск 11 мая). Загорелся одноэтажный цех, выполненный из пескоблочных материалов, который к моменту прибытия пожарных был полностью охвачен огнем.

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