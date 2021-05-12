Суд изменил меру пресечения экс-представителю алтайского губернатора на домашний арест

БАРНАУЛ, 12 мая. /ТАСС./ Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему представителю губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелле Штань, обвиняемой в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия было удовлетворено, мера пресечения изменена на домашний арест", - сказали в пресс-службе.

При этом осведомленный источник уточнил ТАСС, что изменение меры пресечения на более мягкую связано с тем, что Штань полностью возместила причиненный ущерб - 14 млн рублей.

1 апреля Штань была задержана в Барнауле сотрудниками правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 2 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении Штань под стражу до 30 мая.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 года по 2016 год Стелла Штань была депутатом Заксобрания Алтайского края. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте. Губернатор региона Виктор Томенко 6 апреля подписал распоряжение об отставке Штань. Решением президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" членство Штань в партии также было приостановлено.