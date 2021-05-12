Омбудсмен заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Устроивший во вторник 11 мая стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Его семья считалась благополучной, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался", - сообщила Волынец.

Так, по ее словам, семья совершившего нападение молодого человека никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб, жалоб на них не поступало. Волынец отметила, что на данный момент у ведомства не получилось выйти на связь с родителями нападавшего. "Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент", - добавила она.

Омбудсмен также отметила, что не располагает информацией о том, что юноша был отстраненным и нелюдимым подростком.

"Информации о том, что он из мести совершил это преступление, для того чтобы кого-то наказать, допустим, <...> наверное несостоятельная, потому что он пришел через четыре года после ухода из этой школы", - сообщила Волынец. При этом, по ее словам, на данный момент причина нападения не установлена.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).