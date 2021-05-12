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В Оренбуржье три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком

Авария случилась неподалеку от села Погромное Тоцкого района

ТАСС, 12 мая. Водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat погибли в результате столкновения с грузовиком на трассе в Оренбуржье, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"В одном километре от поворота на село Погромное Тоцкого района, по предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Камазом". В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. На месте работают сотрудник полиции, устанавливаются обстоятельства", - сказал собеседник агентства.

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