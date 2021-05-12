Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии пройдут в среду в Казани. Об этом ТАСС сообщили во властных структурах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", - сказал собеседник агентства.

Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.