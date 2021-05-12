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Стрельба в школе в Казани

Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая

На траурных церемониях будут присутствовать психологи, сообщили во властных структурах
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии пройдут в среду в Казани. Об этом ТАСС сообщили во властных структурах.

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"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", - сказал собеседник агентства.

Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

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РоссияСтрельба в школе в Казани
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