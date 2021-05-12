Экс-главу Серпуховского района поставили в колонии на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия ИК-6 в Бежецке (Тверская область) поставила на профилактический учет как склонного к побегу бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного за коррупцию, сообщила ТАСС супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

"Буквально 11 мая Шестуна поставили на профучет. Всего пару недель назад на его одежду начали крепить "синюю полосу" (как склонного к злостным нарушениям дисциплины), а теперь к ней добавилась еще и "красная полоска", символизирующая склонность к побегу", - сказала она.

Она также заявила о предвзятом отношении руководства исправительной колонии к Шестуну. "Также появилась информация о том, что от всех заключенных, которые доброжелательно общаются с супругом, требуют прекратить какие-либо контакты под угрозой физической расправы или лишения условно-досрочного освобождения (УДО)", - отметила Юлия Шестун. По ее словам, "красная полоска" для заключенных в местах отбытия наказания служит существенным неудобством в виде обязательной проверки каждые два часа, включая ночное время.

При этом Юлия Шестун напомнила, что во время предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в отношении экс-чиновника по существу в СИЗО "Матросская тишина" с него сняли "красную полосу" после того, как он прошел освидетельствование на детекторе лжи, которое показало, что у него не было намерений к побегу. В этой связи он просит провести доследственную проверку в отношении должностных лиц колонии.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ.

Подольский городский суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.