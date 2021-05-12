Дело о мошенничестве на Сахалине могли возбудить против работников мэрии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи в среду возбудили уголовное дело в отношении нескольких сахалинцев по факту хищения денежных средств в Макаровском районе. Об этом сообщается в релизе пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В отношении ряда жителей региона возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств обманным путем в Макаровском районе. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, уголовное дело заведено по факту хищения бюджетных средств на сотрудников мэрии Макаровского района. Также проверяется информация о причастности мэра Макарова Андрея Красковского к вымогательству и получению взятки от одного из сахалинских предпринимателей. В правоохранительных органах подробности и суммы пока не уточняются, так как следственные действия на месте преступления еще ведутся. При этом источник ТАСС в администрации муниципалитета информацию из местных СМИ подтвердил.