Восемь пострадавших при стрельбе в школе в Казани могут доставить на лечение в Москву

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Восемь человек, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани, могут быть транспортированы бортом МЧС на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.
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"Сейчас рассматривается вопрос об эвакуации в Москву восьмерых пострадавших", - сказал собеседник агентства.
В результате стрельбы, устроенной во вторник бывшим учеником гимназии, погибли девять человек, в том числе восемь детей.Еще 21 пострадал, среди них 18 детей.
Похороны погибших пройдут в среду. 12 мая в Казани объявлено днем траура.