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Стрельба в школе в Казани
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Восемь пострадавших при стрельбе в школе в Казани могут доставить на лечение в Москву

Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что вопрос об эвакуации рассматривается
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Восемь человек, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани, могут быть транспортированы бортом МЧС на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

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"Сейчас рассматривается вопрос об эвакуации в Москву восьмерых пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы, устроенной во вторник бывшим учеником гимназии, погибли девять человек, в том числе восемь детей.Еще 21 пострадал, среди них 18 детей.

Похороны погибших пройдут в среду. 12 мая в Казани объявлено днем траура.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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