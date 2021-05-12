Большинство тюменских пожаров возникло из-за неосторожности или поджога

ТЮМЕНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Причиной большинства пожаров в Тюменской области является человеческий фактор - умышленный поджог или неосторожность, сообщил журналистам директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов в среду.

Ранее губернатор Александр Моор в видеообращении заявил, что пожары масштаба 2021 года в регионе последний раз были 10 лет назад. Как сообщает Авиалесоохрана, площадь пожаров в регионе составляет 48 156 га.

"Когда пожар удается застать только в начальной стадии, мы видим, что большая часть возгораний обусловлена человеческим фактором - умышленный поджог или по неосторожности", - сказал он, попросив жителей, ставших свидетелями поджога, сообщать об этом в департамент или полицию.

Остроумов уточнил, что такая информация может стать серьезным подспорьем в качестве доказательной базы для привлечения поджигателей к административной, а если причинен ущерб, то к уголовной ответственности.

С 11 мая в лесах Тюменской области введен режим ЧС. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.