На Кубани нашли убитой семью из трех человек

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Три человека обнаружены убитыми в Кореновском районе на Кубани после тушения пожара в жилом доме, по подозрению в совершении убийства задержан родственник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

"На пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома, расположенного по ул. Степной, 8 в городе Кореновске. В ходе осмотра места происшествия обнаружены три тела (семья) с признаками насильственной смерти: 80-летний мужчина, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. Предположительно, их смерть наступила от ударов топором", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю по горячим следам задержали по подозрению в совершении преступления 26-летнего мужчину - второго сына убитых пенсионеров.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС добавили, что подозреваемый состоит на учете у психиатра, при себе в момент задержания кроме топора у него был нож, он пытался скрыться от сотрудников полиции и, по предварительным данным, в процессе погони нанес себе ножевые ранения, после чего был госпитализирован. Сейчас ему делают операцию.

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