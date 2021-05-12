В Калифорнии два редких кита погибли под винтом эсминца ВМС Австралии

СИДНЕЙ, 12 мая. /ТАСС/. Маневры эсминца ВМС Австралии, совершенные во время перехода в порт Сан-Диего (штат Калифорния, США), стали причиной гибели двух китов-финвалов. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление представителя министерства обороны страны.
Two dead fin whales became dislodged from the hull of an Australian Navy ship as it pulled into Naval Base San Diego. @10news https://t.co/21hm2rHZew pic.twitter.com/Die4CYUiv8— Michael Chen (@10NewsChen) May 12, 2021
Эсминец Sydney ВМС Австралии зашел в Сан-Диего, где расположена крупная военно-морская база США. "Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, Калифорния, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС [Австралии] очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом", - цитирует ABC заявление представителя военного ведомства.
По данным биологов, погибшие киты - это финвалы. Ученые предполагают, что самка и детеныш кормились близко к поверхности воды и погибли от ударов винта корабля.
Финвалы считаются вторыми по величине после синих китов животными в мире. Взрослые особи достигают в длину 27 м, весят от 40 до 70 тонн. Этот вид кита встречается во всех океанах, но животные избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они мигрируют в субтропические, умеренно теплые широты, где спариваются и рождают потомство, летом мигрируют в более холодные широты Арктики и Антарктики для добычи пищи. Финвалы считаются редкими млекопитающими, находящимися под угрозой исчезновения.