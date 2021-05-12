Власти НАО заявили, что источником загрязнения Колвы стал коллектор Ошского месторождения

ТАСС, 12 мая. Нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения стал источником загрязнения реки Колвы в Республике Коми, где на воде обнаружена радужная пленка, написал в среду в своем Telegram-канале глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный.

"В Республике Коми на реке Колве обнаружена радужная пленка. По информации департамента природных ресурсов и МЧС, установлен источник загрязнения - нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла на границе [НАО] с Коми", - написал губернатор.

Власти города Усинска в Республике Коми в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением радужной пленки на реке. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов.

Как указал Бездудный, населенных пунктов рядом с местом разлива нет. На реке устанавливаются боновые заграждения. На место планируется вылет вертолета с межведомственной рабочей группой.

"В Республике Коми на реке Колве обнаружена радужная пленка. По информации департамента природных ресурсов и МЧС, установлен источник загрязнения - нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла на границе [НАО] с Коми", - написал губернатор.

Власти города Усинска в Республике Коми в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением радужной пленки на реке. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов.

Как указал Бездудный, населенных пунктов рядом с местом разлива нет. На реке устанавливаются боновые заграждения. На место планируется вылет вертолета с межведомственной рабочей группой.

Как сообщила пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" (100-процентная "дочка" ПАО "Лукойл"), перекачка нефти по трубопроводу, где произошла утечка, остановлена. "В ходе облета территории была обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости из трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения. На место оперативно направлен персонал для выявления площади распространения жидкости на местности и ее локализации. Произведена остановка перекачки жидкости по трубопроводу. Подробности произошедшего выясняются", - говорится в официальном сообщении пресс-службы предприятия.

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