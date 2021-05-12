Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в МВД и Роскомнадзор для проверки безопасности школ Татарстана и активности стрелявшего в школе в Казани в социальных сетях. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook .

"Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие - законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов", - написала она.

Кузнецова предлагает после проведения проверок выработать системные меры по предотвращению подобных трагедий. "Корректировка правил выдачи оружия, обеспечение преемственности работы по профилактике девиантного поведения после достижения совершеннолетнего возраста. Особое внимание - укреплению безопасности наших детей. И это должно стать постоянной задачей, не связанной с какими-либо ЧП. <...> Предлагаем каждому региону разработать свою концепцию безопасности детства и комплекс мер. Такие программы уже работают в нескольких регионах и приносят пользу детям", - отметила она.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что следует оградить несовершеннолетних от деструктивного контента. "Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационный мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно", - считает она.