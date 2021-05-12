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В Крыму задержали мужчину, который в соцсетях угрожал взорвать школу

По словам источника в правоохранительных структурах, мужчина таким образом хотел проверить работу спецслужб
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных структурах полуострова.

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"В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов региона ТАСС пока не располагает.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По данным местных властей, погибли девять человек - семеро детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан. Жители Керчи, где в октябре 2018 года студент открыл стрельбу и устроил взрыв в Керченском политехническом колледже, во вторник несли цветы и игрушки к импровизированному мемориалу, организованному в центре города в память о жертвах стрельбы в Казани.

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РоссияКрым
Стрельба в школе в Казани
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