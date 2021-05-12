В подпольном цехе под Петербургом обнаружили более 5 тыс. литров алкоголя и боеприпасы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили передвижной цех в трейлере фуры по розливу суррогатного алкоголя во Всеволожском районе Ленинградской области, из которого изъяли 5,5 тыс. литров контрафактной продукции и боеприпасы, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Во Всеволожском районе полицией ликвидирован передвижной цех по производству водки известных брендов. Завод на колесах, на котором поддельный алкоголь разливался по бутылкам, располагался в трейлере большегруза, стоящем на стоянке под Вантовым мостом. Из незаконного оборота изъято 5,5 тыс. литров контрафакта", - говорится в сообщении.

Также в цехе обнаружены и изъяты поддельные акцизные марки, боеприпасы и несколько оружейных глушителей, предназначенных для бесшумной стрельбы. Все изъятое направили на экспертизу.

Согласно предоставленному главком видео с места, в цехе разливали поддельную водку под брендами "Хортица", "Талка", "Родник Сибири" и другими. В настоящее время полицейские разыскивают организаторов подпольного производства.