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В Москве обнаружили маслянистое пятно на поверхности воды в Водоотводном канале

В настоящее время завершаются работы по устранению загрязнения

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Мосводостока обнаружили маслянистое пятно на поверхности воды в Водоотводном канале в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В 08:00 службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты Мосводостока завершают обработку водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных специальным сорбентом, устраняющим загрязнения.

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