Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось с 21 до 23 человек.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

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Об этом сообщила на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Накануне сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек, 21 человек пострадал.

"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых", - сказала Фазлеева.

Она добавила, что по состоянию на утро 12 мая состояние всех пострадавших стабильное. "Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа", - отметила Фазлеева.