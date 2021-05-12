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Стрельба в школе в Казани
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Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе в Казани

Учителя и дети правильно выполняли эвакуацию, отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Учителя и ученики школы № 175 действовали, согласно правилам поведения при ЧП. Об этом сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.

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"Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили", - отметила Фазлеева.

По ее словам, действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.

 

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