Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе в Казани

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Учителя и ученики школы № 175 действовали, согласно правилам поведения при ЧП. Об этом сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили", - отметила Фазлеева.

По ее словам, действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.