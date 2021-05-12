Врачи рассказали о состоянии детей, находящихся в реанимации после стрельбы в Казани

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Состояние пятерых детей, пострадавших из-за стрельбы в школе в Казани, оценивается как тяжелое, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Состояние пациентов, находящихся в реанимации: пятерых - состояние тяжелое, у одного - крайне тяжелое состояние", - сказал Поспелов.

По его словам, во вторник в больницу поступили 18 пострадавших, еще двое обратились к медикам вечером с различными травмами. "И двое детей, обратившихся также в вечернее время после совершения теракта, были отпущены домой на лечение," - отметил Поспелов.

Он уточнил, что всем детям, которые находились в реанимационном отделении, выполнены операции. Также заместитель главного врача отметил, что дети получили скелетные травмы и проникающие ранения грудной и брюшной полости.

Врач отметил, что огнестрельные ранения диагностированы у 12 детей.

"Дети имеются как с огнестрельными ранениями, осколочными, так и с ранениями, связанными с падением. <...> Огнестрельных - 12 человек", - сказал он.

Он уточнил, что пять детей будут транспортироваться в московские клиники.