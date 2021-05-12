В Кировской области мужчина выкинул ребенка с балкона пятого этажа

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Мужчина в Кировской области выкинул с балкона пятого этажа полуторагодовалого ребенка, мальчик погиб. Мужчина задержан, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение кировчанину за убийство малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался наедине с ребенком своей знакомой. Он выбросил ребенка в окно, когда мать отлучилась за покупкой спиртного.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как отмечается на сайте УМВД по региону, мужчина 1978 года рождения ранее был неоднократно судим. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Кирову, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. Учреждения и организации системы профилактики проводили профилактическую работу с семьей, сотрудники полиции неоднократно проверяли жилищно-бытовые условия проживания семьи, условия воспитания детей.

Следственные органы возбудили также уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, халатность могла быть допущена со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые не провели профилактическую работу с семьей. Проверку проводит областная прокуратура.