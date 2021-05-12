В Мурманске возбудили дело по факту халатности при организации детского питания

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности при расходовании бюджетных средств, выделенных комитету по образованию администрации Мурманска для организации детского питания. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности при расходовании бюджетных средств, выделенных комитету по образованию администрации города Мурманска для организации детского питания, повлекшей причинение материального ущерба в особо крупном размере, а также имущественного вреда", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году комитет по образованию предоставил подведомственной структуре "Центру школьного питания" (ЦШП) субсидию на оказание услуг по предоставлению питания для 26 455 обучающихся в размере более 217 млн рублей. По итогам 2019 года питание получили на 2 тыс. учащихся меньше, при том, что финансирование было выделено в полном объеме. Остатки субсидии должностными лицами ЦШП были израсходованы на исполнение иных обязательств организации, а не возвращены в бюджет Мурманской области. В результате причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 21 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, в учреждениях проводятся обыски и выемки документации.