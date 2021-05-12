Прокурор просит до 14,5 года колонии для обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, наказание в виде лишения свободы сроком до 14,5 года. Самый больший срок прокурор потребовал для гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда Кемерова.

Гособвинение просит назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, гендиректору ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок - 14 лет, директору компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгию Соболеву - 13 лет, охраннику Сергею Антюшину - 9,5 года лишения свободы, руководителю компании "Системный интегратор", которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорью Полозиненко - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для инженера компании Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину - 5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно. По части подсудимых обвинение учло смягчающие обстоятельства в виде малолетних детей.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленным обвинением ранее не согласились. С последним словом они смогут выступить после завершения судебных прений.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.