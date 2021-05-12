СК предъявит 12 мая обвинение устроившему стрельбу в гимназии в Казани

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следствие сегодня предъявит обвинение молодому человеку, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.

Галявиев находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. "Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - сказала Петренко.

По данным СК, Галявиев на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоял. "Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", - сказала Петренко. По ее словам, с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Представитель СК сообщила, что для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В результате стрельбы в гимназии в Казани погибли девять человек и более 20 пострадали. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более лиц.