ФСБ подтвердила задержание в Крыму мужчины, угрожавшего взорвать школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Спецслужбы и полиция совместно задержали в Крыму жителя села Октябрьское Красногвардейского района, разместившего в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с МВД по Республике Крым задержан житель села Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское", - отмечается в сообщении.

Мужчина сознался в содеянном. "Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что "в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма".

"Я заранее продумал новость - якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию - как отреагирует админ (администратор) сообщества и я не верил, что реально читают, а оказалось, что, действительно, это возможно. Приехали, очень быстро задержали. Я не успел написать, как собирал вещи и ехал в отделение. Я считаю, что совершил очень глупый поступок", - сказал задержанный. Видео с его признанием распространила пресс-служба управления. Имя задержанного не уточняется.

Источник в правоохранительных структурах полуострова ранее сообщил ТАСС, что правоохранители задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб.

В новость внесена правка в 16:25 мск - уточняется название населенного пункта в первом абзаце и цитате.