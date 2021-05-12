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В Карелии с путей сошли 19 грузовых вагонов

Из-за инцидента задерживается пассажирский поезд Мурманск - Москва

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Сход 19 порожних грузовых вагонов произошел в среду на станции Заделия на территории Республики Карелия. В результате происшествия никто не пострадал, но задержан пассажирский поезд Мурманск - Москва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"12 мая в 14:05 от диспетчера инфраструктуры петрозаводского отделения ОЖД в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Карелия поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия. Железная дорога на данной станции однопутная. Есть задержка движения №15 пассажирского поезда Мурманск - Москва. Данный поезд находится на станции Кондопога", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии, в результате инцидента поврежден один железнодорожный путь. В пресс-службе Октябрьской железной дороги также добавили, что в связи со сложившейся ситуацией ожидается задержка еще двух поездов: №91 Мурманск - Москва, №16 Москва - Мурманск.

Всего в составе грузового поезда 69 порожних вагонов. К месту инцидента выехали два восстановительных состава. Также решается вопрос об обеспечении пассажиров пассажирского поезда питанием, водой и местом временного размещения.

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