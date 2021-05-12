СМИ: при стрельбе на станции метро в районе аэропорта Софии пострадали два человека

СОФИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Два человека - мужчина и женщина - были ранены при стрельбе в вагоне поезда на станции метро в районе аэропорта Софии. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, инцидент со стрельбой произошел около 14:15 (время совпадает с московским).

Как информирует служба скорой помощи, мужчина умер на месте происшествия, а женщина в возрасте 50 лет доставлена в больницу в критическом состоянии.

На месте происшествия работает полиция, территория оцеплена. Станция метро закрыта. Подробности происшествия пока не известны.