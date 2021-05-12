На Украине объявили в розыск бывшего топ-менеджера Приватбанка

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего руководителя департамента межбанковских операций ранее принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому Приватбанка Елену Бычихину. Это следует из информации, обнародованной в среду на сайте НАБУ.

Ранее НАБУ предъявило обвинения Бычихиной и еще двум бывшим топ-менеджерам банка - Александру Дубилету, который возглавлял правление Приватбанка до его национализации, а также его бывшему первому заместителю Владимиру Яценко. Они фигурируют в деле о растрате 8,2 млрд гривен (около $315 млн).

Дубилет был объявлен НАБУ в розыск в конце марта. В феврале Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Яценко, который позже вышел из-под стражи под залог 52,2 млн гривен ($1,9 млн).

По данным бюро, в декабре 2016 года накануне национализации банка председатель правления Приватбанка распорядился перечислить 315 млн долларов с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Для прикрытия растраты средств и предоставления вида законности этой схеме бывшие высокопоставленные менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Эта схема была вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка, который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы вывода почти 140 млн гривен (около $5 млн) через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию. На имущество подозреваемых был наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.