Дело возбуждено в Крыму против написавшего в соцсетях о якобы готовящемся взрыве в школе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района Крыма, разместившего в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю на основании материалов УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "поздним вечером 11 мая мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении". "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что "предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено". "В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с иными пользователями", - говорится в пресс-релизе.

Следствие установит все обстоятельства совершенного преступления, тщательным образом изучит круг общения подозреваемого, его образ жизни, причины и условия, способствовавшие данному противоправному деянию.

Источник в правоохранительных структурах полуострова ранее в среду сообщил ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб. В пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю позже подтвердили, что спецслужбы и полиция совместно задержали жителя села Октябрьское. Мужчина сознался в содеянном.