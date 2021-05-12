В Твери устраняют последствия попадания нефтепродуктов в один из притоков Волги

ТАСС, 12 мая. Сброс нефтепродуктов произошел в Твери через ливневую канализацию в реку Тьмака, которая является притоком Волги. Проводится локализация масляного пятна, поверхность воды обрабатывается сорбентом, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Вдоль русла реки на протяжении 20 м установлены боновые заграждения, не позволяющие масляному пятну распространяться. Поверхность воды обрабатывается сорбентом, который впитывает и нейтрализует действие нефтепродуктов", - говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

По данным пресс-службы, информация о разливе нефтепродуктов поступила 10 мая, результаты обследования местности показали, что загрязнение реки могло произойти через ливневую канализацию. Площадь масляного пятна составляет около 25 кв. м. "По оценке специалистов, сбор горюче-смазочных материалов на участке реки Тьмаки продлится еще несколько дней. Затем будет осуществлена ликвидация загрязнения", - отметили в пресс-службе.

Исток реки Тьмака находится в Старицком районе, через 73 км она впадает в Волгу в самом центре Твери.